كرات الثلج.. شاهد تساقط أمطار متجمده على طريف وحزم الجلاميد

أ أ
استمرارًا
للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت اليوم كميات من أمطار
متجمدة على طريف وحزم الجلاميد.
ثلوج شرق #طريف #الحدود_الشماليه الان صباح الخميس ٢٠ رجب ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 1, 2024
اضافة اعلان
📷 أبوهيثم pic.twitter.com/E8AR3oVFOe
تساقط
الثلوج على طريف وحزم الجلاميدوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار متجمدة على
طريف وحزم الجلاميد بالحدود الشمالية.
موجة
باردة على تبوك والمنطقة الشماليةونبّه
المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها
تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك وشمال
المملكة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) February 1, 2024
ثلوج شرق #طريف
الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ
1 فبراير 2024م
.
. pic.twitter.com/SPwI9NG8DN
كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.
📍فيديو— طقس (@tqqs) February 1, 2024
ثلوج شرق #طريف
الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ
1 فبراير 2024م
.
. pic.twitter.com/SPwI9NG8DN