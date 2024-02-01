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كرات الثلج.. شاهد تساقط أمطار متجمده على طريف وحزم الجلاميد

غ65
أمطار متجمدة بطريف
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استمرارًا للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت اليوم كميات من أمطار متجمدة على طريف وحزم الجلاميد.


تساقط الثلوج على طريف وحزم الجلاميد

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار متجمدة على طريف وحزم الجلاميد بالحدود الشمالية.

موجة باردة على تبوك والمنطقة الشمالية

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك وشمال المملكة.

كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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