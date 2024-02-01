كرات الثلج.. شاهد تساقط أمطار متجمده على طريف وحزم الجلاميد

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استمرارًا للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت اليوم كميات من أمطار متجمدة على طريف وحزم الجلاميد.



تساقط الثلوج على طريف وحزم الجلاميد



موجة باردة على تبوك والمنطقة الشمالية





ثلوج شرق

الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ

1 فبراير 2024م

.

. pic.twitter.com/SPwI9NG8DN 📍فيديوثلوج شرق #طريف الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ1 فبراير 2024م February 1, 2024



ثلوج شرق

الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ

1 فبراير 2024م

.

. pic.twitter.com/SPwI9NG8DN 📍فيديوثلوج شرق #طريف الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ1 فبراير 2024م February 1, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار متجمدة على طريف وحزم الجلاميد بالحدود الشمالية.ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك وشمال المملكة.كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.