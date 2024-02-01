الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. أجواء باردة مع تساقط الثلوج على طريق الحره تبوك

789
الثلوج في تبوك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، غطت اليوم كميات من الثلوج طريق "الحرة – تبوك".

تساقط الثلوج تغطي طريق الحرة تبوكاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت الثلوج الكثيفة طريق "الحرة – تبوك"، وسط أجواء باردة.

موجة باردة على تبوك والمنطقة الشمالية

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك وشمال المملكة.

كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

كرات الثلج.. شاهد تساقط أمطار متجمده على طريف وحزم الجلاميد

"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)

9 نصائح تهدئك وقت الغضب

أخبار السعودية.. مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير وفوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية

شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غ65 4:09 م الخميس، 01 فبراير 2024

كرات الثلج.. شاهد تساقط أمطار متجمده على طريف وحزم الجلاميد

GFOZYaoW8AAcSru 1:46 م الخميس، 01 فبراير 2024

برد شديد.. شاهد الثلوج تغطي محافظات ومراكز ومرتفعات تبوك

6767876 11:08 ص الخميس، 01 فبراير 2024

تساقط أمطار صباحية بين حزم الجلاميد وعرعر شمال المملكة (فيديو)

GFOoI3gXAAA80uf 9:11 ص الخميس، 01 فبراير 2024

اكتسى بالأبيض.. شاهد تساقط الثلوج على قمة جبل اللوز

اقرأ أيضا

images
2:59 م الخميس، 01 فبراير 2024

لهذا السبب.. الدفاع المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل

حساب المواطن - التسجيل
2:58 م الخميس، 01 فبراير 2024

بالفيديو.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض مالي في برنامج "حساب المواطن"

وزارة العدل
2:33 م الخميس، 01 فبراير 2024

وزارة العدل تطلق نماذج جديدة للتوثيق

وزارة المالية
2:32 م الخميس، 01 فبراير 2024

المالية تطلق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة تحت اسم "صح"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مساند العمالة المنزلية
10:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

الشيخ سعد الخثلان
5:15 م الخميس، 01 فبراير 2024

امرأة أدت صلاة الاستسقاء.. هل يشرع لها قلب عباءتها كالرجل؟

مساند العمالة المنزلية
4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات

رابت - الراتب - ريال -
4:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

بشرى سارة.. إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم

ابشر
3:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

1020239131943131323133
2:07 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة