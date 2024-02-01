بالفيديو.. أجواء باردة مع تساقط الثلوج على طريق الحره تبوك

أ أ

استمرارًا للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، غطت اليوم كميات من الثلوج طريق "الحرة – تبوك".





تساقط الثلوج تغطي طريق الحرة تبوك اضافة اعلان



موجة باردة على تبوك والمنطقة الشمالية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت الثلوج الكثيفة طريق "الحرة – تبوك"، وسط أجواء باردة.ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك وشمال المملكة.كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.