بالفيديو.. أجواء باردة مع تساقط الثلوج على طريق الحره تبوك

أ أ
استمرارًا
للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، غطت اليوم كميات من الثلوج طريق
"الحرة – تبوك".
تساقط
الثلوج تغطي طريق الحرة تبوكوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت الثلوج الكثيفة طريق
"الحرة – تبوك"، وسط أجواء باردة.
اضافة اعلان
فيديو لاجواء اليوم طريق الحره تبوك وتساقط ثلوج خفيفه #تبوك #ثلوج ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ pic.twitter.com/H4TZksAjdz— ماجد العامري (@majed_alamri5) February 1, 2024
موجة
باردة على تبوك والمنطقة الشماليةونبّه
المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها
تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك
وشمال المملكة.
كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.