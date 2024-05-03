وفق 14 شرطًا.. بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح المناحل بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، عن بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح المناحل في المحمية، وفق الضوابط والإجراءات الفنية.



إصدار تصاريح المناحل



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