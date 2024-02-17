عاجل.. اكتست بالثلوج.. هذه المنطقة في المملكة تسجل درجتين تحت الصفر

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تساقطت الثلوج على جبل اللوز في تبوك بكثافة، حيث تسجل درجة الحرارة في هذه المنطقة ، 2 درجة تحت الصفر.



درجة الحرارة على قمم جبل اللوز:

جبل اللوز:

ونشرت قناة الإخبارية، تقريرا مصورا يظهر فيه مراسل القناة، وهو يرتدي ملابس ثقيلة خلال تغطيته للأجواء.وأوضح أن قمم جبل اللوز اكتست بالبياض بعد تساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة في ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة.وأضاف أن الهطولات كونت هذه الصورة الثلجية التي تعكس الجمال الذي تشهده المنطقة.وتابع قائلا:"منطقة جبل اللوز تضرب موعداً في كل عام مع الزائر الأبيض الذي يزور هذه المرتفعات مع أواخر شهر ديسمبر ويناير وفبراير وكذلك مطلع شهر مارس المقبل".كما نوه أيضا أن الفرص تكون مهيئة لتساقط الثلوج نظرا للقرب من المنخفضات القطبية الباردة، إضافة إلى تدني درجات الحرارة التي وصلت إلى 2 تحت الصفر.يذكر أن منطقة جبل اللوز لها تاريخ حافل بالعواصف الثلجية التي تمر عليها كل عام منذ سنوات طويلة، حيث ينتظر أهالي منطقة تبوك هذا الزائر الأبيض كل عام تقريبا.