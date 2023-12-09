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عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

وزارة الحج والعمرة
الحج والعمرة
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شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج.

إلغاء تراخيص 10 شركات

وفي هذا الإطار قررت الوزارة إلغاء تراخيص عشر شركات من شركات العمرة من إجمالي 321 شركة عاملة في قطاع العمرة حالياً؛ بسبب تكرار المخالفات المصنفة من الدرجة الأولى لديها بشكل مستمر رغم الانذارات المتكررة لها من قبل الفرق الرقابية للوزارة.اضافة اعلان

وتمثلت المخالفات في:

1- عدم قدرة تلك الشركات على توفير السكن الملائم للمعتمرين.
2- عدم توفر وسائل نقل حديثة لتنقلات المعتمرين من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
3- عدم توفر حجوزات الروضة الشريفة.
4- عدم وجود مناديب فعليين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنبهًا مهمًا بشأن استخراج التصريح قبل القدوم.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الالتزام باستخراج التصريح قبل القدوم، يحقق التعاون، ويحفظ النظام.

الاهتمام بالتوسع في الشراكات التوعوية


في الوقت نفسه، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم، منوهاً بإن التوعية تلعب دورًا حاسمًا في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.

نشر الوعي في توجيه الحجاج
 وأشار إلى أهمية نشر الوعي في توجيه الحجاج والمعتمرين بشأن الإجراءات اللازمة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالحج.
وبين أن الاهتمام بدعم وبناء المبادرات التي تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن، من أجل تحسين تجربة الحاج والمعتمر.

تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن


 ودعا إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون الفعال لتعزيز المبادرات التوعوية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.
 ولفت إلى أن تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفضل التسهيلات التي قدّمتها المملكة، تضاعف من حجم التحدي والحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي، ليكون متنوعًا في الطرق والوسائل والمحتوى.

تعزيز تجربة الحاج والمعتمر


 وشدد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الربيعة، ورشة العمل الاتصالية لتوعية ضيوف الرحمن التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، بحضور شركاء منظومة الحج والعمرة، وشركاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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