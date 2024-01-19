شاهد.. تساقط غزارة أمطار المظيلف شمال شرق القنفذة بمكة

استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطاق مختلفة من المملكة، تساقطت
مساء اليوم أمطار غزيرة على المظيلف شمال محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة
المكرمة في تهامة على الساحل الغربي.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على المظيلف في القنفذة، مع رياح نشطة وتقلبات جوية بمنطقة مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعةأصدر
المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من
مناطق المملكة.
امطار غزيره شرق مركز #دوقه شمال شرق #المظيلف قبل قليل pic.twitter.com/XSSSbZIXpf— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) January 19, 2024
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.