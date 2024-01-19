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شاهد.. تساقط غزارة أمطار المظيلف شمال شرق القنفذة بمكة

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أمطار المظيلف بالقنفذة
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطاق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم أمطار غزيرة على المظيلف شمال محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة في تهامة على الساحل الغربي.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على المظيلف في القنفذة، مع رياح نشطة وتقلبات جوية بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

حالة مطرية مستمرة حتى يوم غد السبت

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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