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تفاصيل إنقاذ حياة مريضة من نزيف حاد في الباحة

جراحة
جراحة
أ أ
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 تمكن فريق وحدة الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى الملك فهد بالباحة من إنقاذ حياة مريضة تعاني من نزيف حاد في الجهاز الهضمي.

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 وأوضحت الباحة، في بيان لها، أن المريضة تعاني من نزيف حاد في الجهاز الهضمي أثر على العوامل الحيوية لديها، وبعد عمل الفحوصات اللازمة وتحديد موضع النزيف، تم تحويلها إلى وحدة الأشعة التداخلية وإيقاف النزيف عن طريق القسطرة، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

 الجدير بالذكر، أن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل خلال الشهر الماضي 6495 مراجع عبر قسم الطوارئ، 16805 مستفيدين عبر أقسام العيادات، فيما تمكن أطباء الجراحة من إجراء 939 عملية جراحية.

عوامل الخطورة لأمراض القلب

وفي وقت سابق، حذرت مدينة الملك سعود الطبية من عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب الوعائية وتهدد الصحة العامة للمرضى.
وأوضحت سعود الطبية، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "أن عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب الوعائية تشمل ما يلي:

- اتباع نظام غذائي غير صحي
- عدم ممارسة النشاط البدني
- ارتفاع ضغط الدم
- ارتفاع الدهون
- التدخين
- السكري
- الزيادة المفرطة في الوزن

وكان الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، قد كشف عما يحدث للدماغ في حال توقف القلب عن العمل.
وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "توقف القلب نهائيًا بدون إنعاش لمدة ٦ دقائق يتلف الدماغ...".
وأضاف: "أما توقف القلب مع بدء الإنعاش القلبي الرئوي فورًا فإنه اذا تجاوز ١٥ دقيقة تزداد احتمالية تلف الدماغ (ولو جزئيًا) طرديًا مع مرور الوقت".

وتابع "يحدث توقف القلب المفاجئ نتيجة اضطراب في نظم القلب. ويؤدي أيضًا إلى توقف التنفس، ويسبب فقدان وعي المصاب به. ويمكن أن يؤدي توقف القلب المفاجئ إلى الوفاة دون تلقي العلاج فورًا، وفق موقع "مايو كلينك"  الطبي.

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