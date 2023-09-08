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ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

الأمن يُهاجم تجار السموم
الأمن يُهاجم تجار السموم
أ أ
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب مادة الشبو المخدر

ففي منطقة المدينة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية.
وبينت أن ذلك تم بسبب تهريبهما 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما،وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخصين لاتخاذهما منزلهما وكرًا لترويج المخدرات

وفي الباحة، قبضت الشرطة على مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وضُبطت بحوزتهما هواتف متنقلة وسلاحان ناريان ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

فيما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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