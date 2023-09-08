ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب مادة الشبو المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش



ضبط شخصين لاتخاذهما منزلهما وكرًا لترويج المخدرات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

