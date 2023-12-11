عاجل.. تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس غدًا الثلاثاء

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نشر حساب إدارة تعليم جدة قرارا بتعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتحويلها عن بُعد.





تعليق الدراسة الحضورية في جدة

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وأوضحت إدارة التعليم أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع .. تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد" عبر منصةمدرستي يوم غدٍ الثلاثاء 28 / 5 / 1445 هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليم الغايل

وأمس، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغايل، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين في جميع مدارس المحافظة، بسبب تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.وقال إدارة تعليم الغايل عبر منصة "إكس" :" على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس . تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 27 / 5 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الغايل بجميع قطاعاتها . ونسأل الله السلامة للجميع ."وفي وقت سابق، حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، من حالة مطرية متوقعة حتى نهاية الأسبوع لاقادم.أمطار متوقعة حتى نهاية هذا الأسبوعوأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.وأضاف أن اليوم الأحد شهد الأجواء استقرارًا بشكل كبير على معظم مناطق المملكة، مع تشكل السحب الرعدية الركامية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.حالة جوية متوقعة على مناطق المملكةوبين أن بداية من يوغد الاثنين بمشيئة الله، متوقع حالة جوية مميزة تتأثر به أجواء المملكة، مع فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مناطق شمال غرب المملكة.أمطار غزيرة على تبوك وسواحلهاونوه إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها، وكلما اتجهنا إلى الغرب والشمال الغربي من المملكة.وأشار إلى أنه يتوقع تشكل السحب الرعدية الركامية مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة.