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تعليم رجال ألمع: 5 أساليب تربوية للقضاء على الكيدية

اساليب تربوية
أساليب تربوية ضد الكيدية
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وجهت وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم رجال ألمع بأهمية اتباع بعض الإجراءات والممارسات التربوية، للقضاء على الكيدية سواء في بيئة العمل أو بين الأبناء.اضافة اعلان

5 أساليب تربوية ضد الكيدية


وأوضحت إدارة تعليم رجال ألمع، أنه يمكن القضاء على الكيدية من خلال الممارسات التربوية التالية ضمن مبادرة فتبينوا:

- تعظيم حرمة الله في قلوب الأبناء
- تعزيز قيم التغافل والتكامل
- تنمية سلوك المشاركة
- تعزيز الثقة والدعم النفسي
- عدم التمييز بين الأبناء

أهداف مبادرة فتبينوا


وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع، والقضاء على الدعاوى والشكاوى الكيدية.


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