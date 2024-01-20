تعليم رجال ألمع: 5 أساليب تربوية للقضاء على الكيدية

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وجهت وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم رجال ألمع بأهمية اتباع بعض الإجراءات والممارسات التربوية، للقضاء على الكيدية سواء في بيئة العمل أو بين الأبناء.
5 أساليب تربوية ضد الكيدية
وأوضحت إدارة تعليم رجال ألمع، أنه يمكن القضاء على الكيدية من خلال الممارسات التربوية التالية ضمن مبادرة فتبينوا:
- تعظيم حرمة الله في قلوب الأبناء
- تعزيز قيم التغافل والتكامل
- تنمية سلوك المشاركة
- تعزيز الثقة والدعم النفسي
- عدم التمييز بين الأبناء
أهداف مبادرة فتبينوا
وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع، والقضاء على الدعاوى والشكاوى الكيدية.