تعليم رجال ألمع: 5 أساليب تربوية للقضاء على الكيدية

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وجهت وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم رجال ألمع بأهمية اتباع بعض الإجراءات والممارسات التربوية، للقضاء على الكيدية سواء في بيئة العمل أو بين الأبناء. اضافة اعلان





5 أساليب تربوية ضد الكيدية



أهداف مبادرة فتبينوا



وأوضحت إدارة تعليم رجال ألمع، أنه يمكن القضاء على الكيدية من خلال الممارسات التربوية التالية ضمن مبادرة فتبينوا:- تعظيم حرمة الله في قلوب الأبناء- تعزيز قيم التغافل والتكامل- تنمية سلوك المشاركة- تعزيز الثقة والدعم النفسي- عدم التمييز بين الأبناءوتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع، والقضاء على الدعاوى والشكاوى الكيدية.