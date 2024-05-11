ضبط مواطن لحمله سلاحاً نارياً في مكان عام بالرياض

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قبضت دوريات الأمن، بمنطقة الرياض، على مواطن لحمله سلاحًا ناريًا في مكان عام، وتوثيق ذلك ونشره.

وجرى إيقاف المخالف، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لنيابة العامة، كما جاري القبض على آخر.



📹 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لحمله سلاحًا ناريًا في مكان عام pic.twitter.com/r6wuZpjwtW May 11, 2024

ضبط مقيمة سورية:



بيان وزارة الداخلية:



وفي وقت سابق، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية السورية، ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 23/ 10/ 1445 هـ الموافق 02/ 05/ 2024 م إلى 29/ 10/ 1445هـ الموافق 08/ 05/ 2024م، عن النتائج التالية:أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19710) مخالفين، منهم (12961) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4177) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2572) مخالفًا لنظام العمل.الحملات الميدانية المشتركةثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (979) شخصًا (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (46) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.ثالثًا: تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (49407) وافدين مخالفين، منهم (46342) رجلاً، و(3065) امرأة.خامسًا: تم إحالة (40391) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3016) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13383) مخالفًا.تحذير الداخلية:وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيًا مخلًا بالآداب العامة pic.twitter.com/Pfuuj5BVnZ— الأمن العام (@security_gov) May 11, 2024