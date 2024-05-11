أول تعليق من معلم تبوك بعد إنقاذه طفل من الموت

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كشف المعلم "عائد البلوي" تفاصيل إنقاذه طالب من الموت بعد اختناقه بقطعة خبز داخل إحدى المدارس في تبوك .



معلم تبوك ينقذ طفلا:

تفاصيل الواقعة:

فيديو | المعلم "عائد البلوي" يتحدث لـ #الراصد عن حادثة إنقاذه لطالب من الموت في تبوك بعد اختناقه بقطعة خبز #الراصد pic.twitter.com/MTliAqOXUM — الراصد (@alraasd) May 9, 2024

وأوضح البلوي خلال مداخلة مع برنامج "الراصد " عبر قناة الإخبارية :" كنت أجلس على كرسي في حصة الرياضة وتفاجأت بالطالب جاء لي وأشر على حلقه، وأرعبني وجهه ولاحظت أنه يعاني من اختناق بسبب شيء أغلق مجرى التنفس لديه.وأضاف أنه بادر بإسعاف الطفل، طبقا لدورات الإسعاف التي تعلمها في وقت سابق، لافتا إلى أن الطالب لم يستطع التنفس لمدة 7 أو 10ثواني، مشيرا إلى أنه تمكن من إنقاذ الطالب وأخرج الشيء الذي كان عالقا في حلقه.وحدثت الواقعة خلال اليوم الدراسي يوم الخميس الماضي، حيث كان أحد الطلاب يعاني من الاختناق بسبب قطعة خبز عجز عن ابتلاعها.وسارع المعلم وقتها إلى إنقاذ الطالب، مستخدمًا ما يُعرف بـ "مناورة هايمليش"، حيث أخرج قطعة خبز كانت تسد مجرى التنفس .وأكد المعلم البلوي أن حصوله على دورات في الإسعافات الأولية ساعده بإنقاذ الطالب.وقد حضر ولي أمر الطالب وتم الاطمئنان عليه من قبل المعلم أيضًا بعد نهاية الدوام، وزار الطالب في منزله،وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو الذي نشره علي البلوى، المتخصص بالموارد البشرية، مشيدين بحسن تصرف المعلم الذي أنقذ حياة الطالب.Copy Code