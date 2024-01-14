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"الدرجات العلمية المُخصّصة ذاتياً".. خيار متاح لأكثر من تخصص في جامعات المملكة

مجلس شؤون الجامعات - وزارة التعليم
مجلس شؤون الجامعات
أ أ
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بدأ عدد من الجامعات في المملكة بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات , في إطلاق وتنفيذ مبادرة " الدرجات العلمية المُخصصة ذاتياً"، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات.اضافة اعلان

ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، كما تتيح المبادرة المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.

تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية

وتشتمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل: (التخصص الفرعي (minor)، والتخصص المزدوج (Double major)، بالإضافة إلى أنماط أخرى سيتم تطبيقها بشكل مرحلي بما يضمن المراجعة والتقييم وضبط الجودة والمواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
يذكر أن الجامعات التي بدأت في تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى، هي: جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة القصيم، والجامعة السعودية الإلكترونية.

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