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عاجل.. توضيح مهم من نظام فارس بشأن الساعات التطوعية للموظف

نظام فارس
نظام فارس
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أوضح حساب نظام فارس في منصة إكس، أن الساعات التطوعية التي حصل عليها الموظف ستنعكس بشكل تلقائي في نظام فارس.

الساعات التطوعية للموظفاضافة اعلان


وأضاف نظام فارس، عبر حسابه الرسمي، أن ذلك سيتم بعد اكتمال الربط بين المنصة الوطنية للعمل التطوعي ونظام فارس.
وفي وقت سابق، أعلن نظامُ فارس عن إضافة العلاوةَ السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب.

إضافة العلاوةَ السنوية عبر نظام فارس


وقال نظامُ فارس عبر حسابه في منصة إكس "أن الاستعلامَ عن العلاوة يكون من خلال حساب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية".
كذلك حدد النظام خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية وذلك من خلال الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف، ثم الرواتب والبدلات، تعريف الراتب.

هذا ويتيح نظام فارس، للموظفين والموظفات، الحصول على شهادة تعريف بالراتب باللغتين العربية والإنجليزية بسهولة وذلك عبر نظام "فارس" والتي تعد إحدى الخدمات المقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.

خطوات تعريف بالراتب نظام فارس


وفي الخطوات التالية يمكن استخراح تعريف بالراتب نظام فارس:

1- الدخول إلى نظام فارس.
2- تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- الانتقال إلى الخدمة الذاتية (فارس).
4- البحث عن خدمة “تعريف بالراتب” في قائمة الطلبات.
5- اختيار نوع التعريف ونوع الجهة المستلمة.
6- تأكيد الطلب وتحميل التعريف النهائي لطباعته والاحتفاظ به.
7- التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

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