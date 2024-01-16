عاجل.. توضيح مهم من نظام فارس بشأن الساعات التطوعية للموظف

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أوضح حساب نظام فارس في منصة إكس، أن الساعات التطوعية التي حصل عليها الموظف ستنعكس بشكل تلقائي في نظام فارس.





الساعات التطوعية للموظف اضافة اعلان



إضافة العلاوةَ السنوية عبر نظام فارس



خطوات تعريف بالراتب نظام فارس



#وزارة_التعليم



💢 معلومة هامة جداً



الساعات التطوعية التي حصل عليها الموظف ستنعكس بشكل تلقائي في #نظام_فارس بعد اكتمال الربط بين المنصة الوطنية للعمل التطوعي ونظام فارس .#تطوع



♦️ #سناب_شات https://t.co/dFYnBQyRc5 pic.twitter.com/FYW1sODTDL — نظام فارس (@Faris_088) January 13, 2024

وأضاف نظام فارس، عبر حسابه الرسمي، أن ذلك سيتم بعد اكتمال الربط بين المنصة الوطنية للعمل التطوعي ونظام فارس.وفي وقت سابق، أعلن نظامُ فارس عن إضافة العلاوةَ السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب.وقال نظامُ فارس عبر حسابه في منصة إكس "أن الاستعلامَ عن العلاوة يكون من خلال حساب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية".كذلك حدد النظام خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية وذلك من خلال الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف، ثم الرواتب والبدلات، تعريف الراتب.هذا ويتيح نظام فارس، للموظفين والموظفات، الحصول على شهادة تعريف بالراتب باللغتين العربية والإنجليزية بسهولة وذلك عبر نظام "فارس" والتي تعد إحدى الخدمات المقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.وفي الخطوات التالية يمكن استخراح تعريف بالراتب نظام فارس:1- الدخول إلى نظام فارس.2- تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.3- الانتقال إلى الخدمة الذاتية (فارس).4- البحث عن خدمة “تعريف بالراتب” في قائمة الطلبات.5- اختيار نوع التعريف ونوع الجهة المستلمة.6- تأكيد الطلب وتحميل التعريف النهائي لطباعته والاحتفاظ به.7- التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية