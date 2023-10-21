تعليم الطائف يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الطلاب والطالبات للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة". اضافة اعلان





تعليم الطائف:

وأوضح أن ذلك سيكون بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للقياس.وأشارت الإدارة إلى أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يهدف إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في مرحلة التعليم العام، وتطوير نظام متكامل ومنهجية علمية شاملة تحدث باستمرار للمحافظة على جودة المعايير التشخيصية لاكتشافهم، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة،.كما يساهم في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين، وأهمية اكتشافهم ورعايتهم و توجيه الطلبة إلى برامج الرعاية التي تتناسب مع قدراتهم .وأوضح مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، مبيناً أن التسجيل ينتهي في الـ 4 من شهر رجب المقبل، حيث يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار "موهبة" عن طريق التسجيل في البوابة على الرابط: https://cutt.us/SfwYZ .