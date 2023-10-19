الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بدء أكبر رحلة سنوية لاكتشاف المواهب في مدارس المملكة

الموهوبين
المواهب العلمية في المدارس
أ أ
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دشنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وشركاؤها، وزارة التعليم، و«هيئة تقويم التعليم»، ممثلة في مركز «قياس»، البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14.اضافة اعلان
ويستمر التسجيل في البرنامج الذي يعد أكبر رحلة سنوية لاكتشاف الموهوبين في المجالات العلمية، للطلبة من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، على مدار ما يقرب من شهرين .


اختبار المقياس في البرنامج حضوريًا

ويطبق اختبار المقياس في البرنامج حضوريًا باللغتين العربية والإنجليزية، حسب الاختيار، في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 18 من يناير المقبل.
ويتم الاختبار في جميع مراكز قياس، بمختلف مناطق المملكة، وتعلن نتائج رحلة اكتشاف الموهوبين في عامها الـ14 في 13 من مارس المقبل.


جودة ترشيح الطلبة الموهوبين

وكرم نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في «موهبة»، ووكيل وزارة التعليم خلال حفل تدشين البرنامج، عددًا من إدارات الموهوبين التي حققت تميزًا في جودة ترشيح الطلبة الموهوبين.
إضافة لتكريم الشركاء الإستراتيجيين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، خلال عمر البرنامج في عامه الثالث عشر.


البرنامج الوطني في 11 نقطة

1ـ 500 ألف طالب وطالبة تمكنوا من أداء المقياس.
2ـ 186 ألف طالب وطالبة جرى اكتشافهم.
3ـ 94 إدارة تعليمية للبنين والبنات يغطيها.
4ـ 109 مقرات لتنفيذ المقياس.
5ـ 54 مدينة ومحافظة بأنحاء المملكة.
6ـ أدوات ومقاييس مقننة.
7ـ تطوير نموذج للكشف عن الموهوبين.
8ـ منهجية علمية متقدمة.
9ـ أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية:
10ـ الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة.
11ـ قاعدة بيانات ضخمة وشاملة للموهوبين والموهوبات.

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