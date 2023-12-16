تعليم الشرقية: 110 موهوبين يظهرون قدراتهم الإبداعية في معرض موهبة

ظهر 110 طلاب
وطالبات موهوبين من مدارس تعليم المنطقة الشرقية قدراتهم الإبداعية في صنعة
الموهبة والإبداع في جملة من التخصصات العلمية في المحطة الثانية للمعرض المركزي
للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2024) الذي اختتم أمس بالمنطقة الشرقية،
ونظمته موهبة، وذلك بوادي الظهران للتقنية.
المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن هذه التخصصات التي شارك بها الطلاب والطالبات تمثلت في 21 مجالاً متنوعاً منها هندسة بيئية والأجهزة الذكية ومجال علم النبات وعلم المواد والطاقة وعلوم الأرض والهندسة الطبية الحيوية والطب الحيوي والعلوم الصحية أثبتت ملكاتهم الإبداعية التي طرقت أبواب العلم والتقنية ومجالاتها التخصصية والعلمية لتترجم ملكات الإبداع لديهم وتنمية حس الابتكار في المجالات التقنية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن جولة منافسات المرحلة الرابعة من الورش التدريبية المصاحبة للمعارض المركزية، وتهدف إلى تحكيم المشاريع المرشحة وتنمية روح الإبداع لدى الموهوبين في المجالات العلمية والتقنية، وتوجيه مواهبهم نحو الابتكار والاكتشاف، التي أشرفت عليها لجان متخصصة من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين بما يتوافق مع المجالات العلمية والتقنية المتخصصة.
إثراء الطلبة والطالبات الموهوبات
يُذكر أن جولة التحكيم في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2024) ساهمت في إثراء الطلبة والطالبات الموهوبات، ورفع سقف قدراتهم العلمية من خلال إيجاد بيئة علمية تنافسية نحو ترجمة الإبداع بما يخدم مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة في الاستثمار في رأس المال البشري، ولا سيما الطلبة والطالبات الموهوبات وبما يسهم في دفع عجلة التنمية في الممارسات التعليمية على مستوى الموهوبين والموهوبات بإدارة تعليم الشرقية.
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