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تعليق الدراسة في القنفذة ومكاتب التعليم.. غدا الخميس

تعليم القنفذة
تعليم القنفذة
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قررت إدارة تعليم القنفذة تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ،

تعليق الدراسة الحضورية بناء على تقرير الأرصاد

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وأوضحت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع .

وأضافت أن القرار لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ ورياح تستمر في كل المناطق حتى المساء.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "القنفذة والعرضيات".
2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.


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