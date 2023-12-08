أمطار مكة.. شاهد سيول قوية في وادي لومة شرق القنفذة

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بالتزامن من الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام ومع دخول المربعانية، جرت مساء اليوم سيول قوية في وادي لومة ثلوث بني عيسى شرق القنفذة بمنطقة مكة. اضافة اعلان





سيول جارية بوادي لومة بالقنفذة



أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق





سيول قوية في وادي لومة ثلوث بني عيسى شرق

الجمعة ٢٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

8 ديسمبر 2023 م

📸 امبارك الزبيدي

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. pic.twitter.com/3GQxKkRezy 📍 شاهدسيول قوية في وادي لومة ثلوث بني عيسى شرق #القنفذة الجمعة ٢٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ8 ديسمبر 2023 م #وسم_1445 📸 امبارك الزبيدي December 8, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول قوية في وادي لومة ثلوث بني عيسى شرق القنفذة نتيجة تساقط أمطار غزيرة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.