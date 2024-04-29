تعليق الدراسة بجامعة الطائف وتعليم وادي الدواسر والأفلاج .. غدا الثلاثاء

أ أ

أعلنت جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 30 أبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

يأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.



تعليم وادي الدواسر:

تعليم الأفلاج:

بينما قررت إدارة تعليم وادي الدواسر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لها.وأوضحت أن هذا جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولاستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع.أيضا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية فقد تقرر الانتقال من التعليم الحضوري بمدارس تعليم الأفلاج إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء.