عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المناطق والمحافظات اليوم بسبب التحذيرات الجوية

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أعلن عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة تعليق الدراسة في المدارس التابعة لها اليوم الأحد، على أن يتم تحويلها بعد عبر منصة (مدرستي)، وذلك في أعقاب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.
تعليم عسيرأعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأحد 12 / 10 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس تعليم عسير".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) April 20, 2024
تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 12 / 10 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع مدارس #تعليم_عسير . pic.twitter.com/lbqcC1dkF3
تعليم نجران
أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة نجران، "تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم الأحد بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع".
▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران:— إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) April 20, 2024
تحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي يوم غدٍ الأحد بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع. pic.twitter.com/YLyOSHjG0x
تعليم رجال ألمع أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، أنه "وفقًا لمستجدات الحالة المطرية؛تعليم رجال ألمع يعلن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المحافظة ليوم الأحد ١٢ _شوال_١٤٤٥هـ".
وفقًا لمستجدات الحالة المطرية؛#تعليم_رجال_ألمع يعلن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المحافظة ليوم غدٍ الأحد ١٢ _شوال_١٤٤٥هـ. pic.twitter.com/s8NFKv29HW— إدارة تعليم رجال ألمع (@MOE_RJA) April 20, 2024
تعليم سراة عبيدةأعلنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الأحد الموافق 12 / 10 / 1445هـ بجميع مدارس محافظتي سراة عبيدة والفرشة".
🔴عاجل— إدارة تعليم سراة عبيدة (@MOE_SRA) April 20, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصاً على سلامةالجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12 / 10 / 1445هـ بجميع مدارس محافظتي #سراة_عبيدة و #الفرشة pic.twitter.com/L2FGMAyE4l
محايل عسير أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ،تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي،لجميع مدارس #تعليم_محايل_عسير في مكاتب التعليم ( محايل - المجاردة - قنا) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12-10-1445هـ ".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ،تقرر تحويل الدراسة #عن_بُعد عبر #منصة_مدرستي،لجميع مدارس #تعليم_محايل_عسير في مكاتب التعليم ( محايل - المجاردة - قنا) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12-10-1445هـ . pic.twitter.com/f3z9fHnF5d— إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) April 20, 2024
ظهران الجنوبأعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، أنه "تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأحد 1445/10/12هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ، لجميع المدارس في تعليم ظهران الجنوب".
حرصًا على سلامتكم..— إدارة تعليم ظهران الجنوب (@MOE_DHB) April 20, 2024
تقرّر تحويل الدراسة ليوم غد الأحد 1445/10/12هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_ظهران_الجنوب. pic.twitter.com/SE2f8xTVjj
جامعة الملك خالدأعلنت جامعة الملك خالد، أنه" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات،تقرر تحويل الدراسة عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد لجميع كليات الملك خالد في المقر الرئيس والمحافظات ليوم الأحد الموافق 12-10-1445هـ / الموافق 21/4/2024م".
April 20, 2024