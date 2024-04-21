عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المناطق والمحافظات اليوم بسبب التحذيرات الجوية

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أعلن عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة تعليق الدراسة في المدارس التابعة لها اليوم الأحد، على أن يتم تحويلها بعد عبر منصة (مدرستي)، وذلك في أعقاب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.





تعليم عسير





تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 12 / 10 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر pic.twitter.com/lbqcC1dkF3 بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 12 / 10 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع مدارس #تعليم_عسير April 20, 2024

تعليم نجران





تحويل الدراسة عن بُعد عبر ▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران تحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي يوم غدٍ الأحد بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع. pic.twitter.com/YLyOSHjG0x April 20, 2024

تعليم رجال ألمع



تعليم سراة عبيدة







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصاً على سلامةالجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12 / 10 / 1445هـ بجميع مدارس محافظتي #الفرشة pic.twitter.com/L2FGMAyE4l 🔴عاجلبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصاً على سلامةالجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12 / 10 / 1445هـ بجميع مدارس محافظتي #سراة_عبيدة April 20, 2024

محايل عسير



ظهران الجنوب



جامعة الملك خالد



كليات التدريب التقني



أعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأحد 12 / 10 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس تعليم عسير".أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة نجران، "تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم الأحد بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع".أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، أنه "وفقًا لمستجدات الحالة المطرية؛تعليم رجال ألمع يعلن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المحافظة ليوم الأحد ١٢ _شوال_١٤٤٥هـ".أعلنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الأحد الموافق 12 / 10 / 1445هـ بجميع مدارس محافظتي سراة عبيدة والفرشة".أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ،تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي،لجميع مدارس #تعليم_محايل_عسير في مكاتب التعليم ( محايل - المجاردة - قنا) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12-10-1445هـ ".أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، أنه "تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأحد 1445/10/12هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ، لجميع المدارس في تعليم ظهران الجنوب".أعلنت جامعة الملك خالد، أنه" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات،تقرر تحويل الدراسة عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد لجميع كليات الملك خالد في المقر الرئيس والمحافظات ليوم الأحد الموافق 12-10-1445هـ / الموافق 21/4/2024م".كما تقرر تعليق الدراسة اليوم الاحد في كليات التدريب التقني بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرشة وتنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع للفترتين الصباحية والمسائية.