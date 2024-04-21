الأحد، 12 شوال 1445 ، 21 أبريل 2024

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عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المناطق والمحافظات اليوم بسبب التحذيرات الجوية

تعليق الدراسة
فصل دراسي - أرشيفية
أ أ
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أعلن عدد من إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة تعليق الدراسة في المدارس التابعة لها اليوم الأحد، على أن يتم تحويلها بعد عبر منصة (مدرستي)، وذلك في أعقاب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس. اضافة اعلان

تعليم عسير

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأحد 12 / 10 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس تعليم عسير".

تعليم نجران 


أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة نجران، "تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم الأحد بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع".

تعليم رجال ألمع 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، أنه "وفقًا لمستجدات الحالة المطرية؛تعليم رجال ألمع يعلن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المحافظة ليوم الأحد  ١٢ _شوال_١٤٤٥هـ".

تعليم سراة عبيدة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية  وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الأحد الموافق 12 / 10 / 1445هـ بجميع مدارس محافظتي سراة عبيدة والفرشة".

محايل عسير 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ،تقرر تحويل الدراسة  عن بُعد عبر منصة مدرستي،لجميع مدارس  #تعليم_محايل_عسير في مكاتب التعليم  ( محايل - المجاردة - قنا)  ليوم غدٍ الأحد  الموافق  12-10-1445هـ ".


ظهران الجنوب

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، أنه "تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأحد 1445/10/12هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ، لجميع المدارس في تعليم ظهران الجنوب".

جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، أنه" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات،تقرر تحويل الدراسة  عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد لجميع كليات الملك خالد في المقر الرئيس والمحافظات ليوم الأحد الموافق  12-10-1445هـ / الموافق 21/4/2024م".

كليات التدريب التقني

كما تقرر تعليق الدراسة اليوم الاحد في كليات التدريب التقني بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرشة وتنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع للفترتين الصباحية والمسائية.
 

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