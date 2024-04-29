بعد جدة.. تعليق الدراسة اليوم الإثنين بالمدينة المنورة

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة.



تعليق الدراسة بالمدينة المنورة:

تعليق الدراسة بمدارس جدة:

تحذيرات الأرصاد:

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.كما أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين وتحويلها للدارسة عن بعد عبر منصة "مدرستي".وقال حساب "تعليم جدة" على منصة "إكس" :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.. تقرر تحويل الدراسة لتكون (عن بُعد)، عبر منصة مدرستي غداً الاثنين 20-10-1445هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم".وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد من مُنخفض جوي يؤثر على المملكة الأسبوع الحالي ويتسبب بحالة مطرية تشمل مُعظم مناطق المملكة.وحسب"طقس العرب"، فإنه من المتوقع تساقط أمطار غزيرة تؤثر خلال الأسبوع الجاري على المملكة وتشمل معظم المناطق، وتكون بشكل تدريجي بأمطار غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد.حالة ماطرة على الأجزاء الوسطى من المملكةكما تتكاثر كميات من السُحب الركامية مع ساعات ما بعد الظهر على أنحاء واسعة من غرب ووسط المملكة بما فيها أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، بالإضافة لأجزاء واسعة من مناطق حائل والقصيم والمُحافظات الشمالية من منطقة الرياض إداريًا، مصحوبة بأمطار مُتفاوتة الغزارة وتكون غزيرة في بعض النطاقات خاصة نواحي الباحة ومُرتفعات مكة المكرمة، كما لا يُستبعد أن تمتد بعض السُحب الماطرة لأجزاء من الحدود الشمالية والجوف بالإضافة إلى شمال المنطقة الشرقية.أمطار غزيرة على مكة والمدينة وشمال المملكةفيما تشتد الحالة المطرية الاثنين، على أجزاء عِدّة من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات، على أجزاء مُتفرقة من شمال ووسط وشمال الشرقية.