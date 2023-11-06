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تعليق الدراسة المسائية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة

جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة الملك عبد العزيز
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كشفت وكالة تعليق الدراسة، أن جامعة الملك عبد العزيز قررت تعليق الدراسة في المحاضرات المسائية بعد الساعة 3 عصرا في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.اضافة اعلان

تحويل الدراسة عن بُعد بجامعة الملك عبد العزيز

وأوضحت الجامعة على حسابها في منصة "إكس"، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، جامعة الملك عبدالعزيز تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون "عن بُعد" للمحاضرات المجدولة في الفترة المسائية.
وبينت أن ذلك بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم الاثنين 22-04-1445هـ في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة وجدة

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة والجموم والكامل وبحرة اليوم الاثنين، بسبب الحالة الجوية.
كما أعلن أيضا عن تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بجدة ورابغ وخليص اليوم الاثنين، بسبب الأمطار.
وتم تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر منصة مدرستي اليوم الاثنين 22 /4/ 1445 هـ، في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أمطار وسيول على 12 منطقة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أطلق الإنذار الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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