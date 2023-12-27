تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جدة والحدود الشمالية.. غداً

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أعلنت إدارة تعليم جدة، تحويل الدراسة يوم غد الخميس "عن بُعد"، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع .





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تعليم الحدود الشمالية



وقالت "تعليم جدة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 15/ 6 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة،ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم".كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها عن " بُعد ".وأوضحت إدارة التعليم ‏أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية و ما ينتج عنها من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن " بُعد" عبر ‫منصتي "مدرستي"، و "روضتي" في جميع مدارس المنطقة.