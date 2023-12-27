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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جدة والحدود الشمالية.. غداً

إدارة تعليم جدة
تعليم جدة
أ أ
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أعلنت إدارة تعليم جدة، تحويل الدراسة يوم غد الخميس "عن بُعد"، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع .

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وقالت "تعليم جدة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 15/ 6 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة،ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم".

تعليم الحدود الشمالية

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها عن " بُعد ".
وأوضحت إدارة التعليم ‏أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية و ما ينتج عنها من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن " بُعد" عبر ‫منصتي "مدرستي"، و "روضتي" في جميع مدارس المنطقة.

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