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لماذا تعد هذه السنة ربيعية على كثير من مناطق المملكة؟

الزعاق
الزعاق
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كشف خبير الطقس خالد الزعاق لماذا تعتبر هذه السنة من السنوات الربيعية على كثير من المناطق.

الأيام الأخيرة من الوسم

وقال خلال مقطع فيديو:" نعيش في الأيام الأخيرة من الوسم، ولدينا وسمين، وسم حسابي ووسم واقعي، والحسابي مدته 52 يوما من 12 أكتوبر إلى 2 ديسمبر، والواقعي مدته 90 يوما".اضافة اعلان


وتابع: "الـ 20 يوما الأخيرة من موسم الوسم وال 20 يوما الأولى من موسم المربعانية، داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير وأمطارها تنبت ما ينبته الوسم وإذا نزل المطر في أول الوسم الربيع ينبت، وإذا نزل المطر في آخر الوسم الحسابي يتباطأ نمو الربيع".


وأضاف: " هذه السنة تعتبر من السنوات الربيعية على كثير من المناطق، لأنه أصابها أول مطر الوسم المسمى "بثروي" وسمي بهذا الاسم لأنه ثري بالإنبات، فهذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل".

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