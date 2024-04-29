الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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حالة مطرية غزيرة على الباحة وعسير

أمطار المملكة 2
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 هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مراكز الجنينة والسرح وصمخ، سالت على إثرها الأودية والشعابـ،  جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.اضافة اعلان

أمطار على عسير والباحة

أيضا، شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبة بزخاتٍ من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من محافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ .

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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