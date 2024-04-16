الأرصاد: رياح هابطة وسحب ركامية رعدية على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقتي الرياض والقصيم وبعض المناطق في الجنوب خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.



رياح هابطة وسحب ركامية رعدية



ذروة الحالة المطرية



توقعات حالة الطقس



⚠️ تنبيه:

أتربة مثارة بسبب الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقة #القصيم وعلى منطقة #الرياض تشمل العاصمة، ومن المتوقع أن تؤثر على باقي محافظات منطقة الرياض مع تحركها بالاتجاه الجنوبي.

نأمل توخي الحيطة والحذر ومتابعة… pic.twitter.com/cKb66T0fAp — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 15, 2024

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : " تنبيه.. أتربة مثارة بسبب الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقة القصيم وعلى منطقة الرياض تشمل العاصمة".وأضاف المركز الوطني للأرصاد: "ومن المتوقع أن تؤثر الحالة الجوية على باقي محافظات منطقة الرياض مع تحركها بالاتجاه الجنوبي، نأمل توخي الحيطة والحذر ومتابعة تقارير المركز وإرشادات الجهات المعنية".وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة والخليج حالة من التقلبات الجوية مع استمرار تأثير منخفض المطير على المنطقة.من جهته، توقع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه وفقاً للنماذج العددية للطقس يُتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثالثة عشرة لعام ١٤٤٥هـ، حنى نهاية اليوم الثلاثاء.وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من المتوقع أمطار غزيرة مستمرة وسيول وفيضانات، وحبات برد وعواصف رعدية ورياح على دولة الإمارات وسلطنة عُمان وبعض المناطق من المملكة".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.