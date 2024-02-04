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9 توجيهات مهمة لمرضى السكري أثناء الطواف وأداء المناسك

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أرشيفية
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وجهت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عدة تنبيهات لمرضى السكري وذلك أثناء القيام بالطواف وأداء المناسك.

 مرضى السكري أثناء الطواف وأداء المناسك:اضافة اعلان

وكتبت الهيئة على حسابها في منصة "إكس" :" مريض السكري اتبع النصائح التالية":

1-ابدأ بالطواف أو السعي بعد أخذ العلاج والغذاء الكافي.
2- الحرص على لبس الجوارب المريحة في غير وقت الإحرام.
3-حافظ على قدميك عند الطواف والسعي من كل ما يؤذيها والحرص على الابتعاد عن مسارات العربات.
4- عليك التوقف المؤقت عن المناسك عند الإحساس بنقص مستوى السكر.
5- تناول الوجبات الخفيفة الأساسية قبل بدء العمرة.
6- استخدام أدوات الحلاقة الكهربائية بدلا من الأمواس.
7- اتبع النظام الغذائي قبل البدء بالنسك.
8- اشرب الماء بكميات مناسبة.
9- راجع المراكز الصحية عند اللزوم.

تنبيه مهم لضيوف الرحمن:

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنبيهًا لضيوف الرحمن بشأن التخفيف من الأمتعة عند الذهاب إلى الحرمين الشريفين.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أنه "كلما تخففت من الأمتعة عند ذهابك إلى الحرمين الشريفين، كلما حظيت بالطمأنينة، وأديت عبادتك بيُسر".

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