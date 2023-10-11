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صحيفة تواصل الالكترونية

تعديل البنود التنظيمية لمنصة التوظيف الوطنية

صندوق تنمية الموارد البشرية
صندوق تنمية الموارد البشرية
أ أ
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وافق مجلس الوزراء على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، المشكلة بالبند (رابعاً) من قرار المجلس (339)، وتعديل البند (رابعاً) من القرار، ليكون بالنص الآتي:اضافة اعلان
«قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه، وللصندوق التنسيق مع الجهات ذات الصلة».

صندوق تنمية الموارد البشرية
وأقر المجلس، إحلال عبارة لصندوق تنمية الموارد البشرية «محل عبارة» للجنة التوجيهية «الواردة في البند (سابعاً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «لصندوق تنمية الموارد البشرية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حالياً من جميع الجوانب (تقنية وبيانات وإجراءات... إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي".

تقديم الدعم الاستشاري للمنصة

واشتمل القرار، على تقديم الدعم الاستشاري للمنصة؛ مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
ووجه المجلس، بإحلال عبارة «صندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «اللجنة التوجيهية» الواردة في البند (ثامناً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية، التي تتداخل مع أهداف المنصة على صندوق تنمية الموارد البشرية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها".

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