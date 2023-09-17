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لدعم الأسر في تملك السكن.. 258 مستفيدًا من "سكني" يوميًا

الدعم السكني
«سكني» يتيح مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية
أ أ
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استفادت 62.023 أسرة سعودية، منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، من التمويل السكني الممنوح من قِبل الإسكان، بما يعادل 258 مستفيدًا يوميًا.اضافة اعلان
بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 66.230 أسرة، وفقًا لصفحة "سكني" الرسمية على منصة إكس.

10.250 أسرة مستفيدة في أغسطس

وأوضح برنامج «سكني»، في بيان صحفي، أن عدد الأسر المستفيدة منه خلال أغسطس بلغ 10.250 أسرة، بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بأعداد المستفيدين خلال يوليو 2023، التي بلغت 8.303 أسر.

8.680 أسرة سكنت مسكنها الأول في أغسطس

في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس 8.680 أسرة بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها «سكني» للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة، لدعم الأسر في تملك المساكن.
حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة من خلال تقديمها دعمًا فوريًا غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

المشاريع متاحة للحجز إلكترونيًا

وأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونيًا من خلال منصة وتطبيق «سكني» في مختلف مناطق المملكة، وفقًا لـ"الوطن".

تقديم 174 ألف خدمة للمستفيدين

كما يتيح البرنامج عدة خدمات عبر قنواته المتعددة، لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 174.526 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة «X»، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و«واتس آب الأعمال».
كما يقدم موقع وتطبيق «سكني» مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل:
- المستشار العقاري.
- إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول.
- الحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية.
- إصدار عقود الأراضي إلكترونيًا.
- الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و«المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الإلكتروني، و«السوق العقاري».
- التسجيل والاستحقاق الفوري.
- إصدار رخص البناء إلكترونيًا.

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