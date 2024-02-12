تعاون بين النيابة و"الزكاة والضريبة" في تبادل المعلومات

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وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي اليوم، اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين.







اتفاقية تعاون بين النيابة وهيئة الزكاة والضريبة



تعزيز حوكمة تبادل البيانات والمعلومات



وتأتي الاتفاقية امتداداً لحرص الطرفين على بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات والمعلومات بأعلى درجات الالتزام وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، لدعم تنظيم الأنشطة المتعلقة بالأعمال والمهام المناطة بهما.

وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتبادل قوائم البيانات والمعلومات والعمليات المتعلقة باختصاصاتهما وفقاً لنظام النيابة العامة، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.