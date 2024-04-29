الدفاع المدني بالعقيق ينقذ شخصاً احتجز في سيل داخل مركبة

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أعلن الدفاع المدني بالعقيق إنقاذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحقه لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع "المرور".
إنقاذ 4 أشخاص بعسير:وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بعسير إنقاذ (4) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة.
وأضاف "مدني عسير" أن تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع المرور.
إنقاذ 5 أشخاص إثر حريق في مبنى:وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بالباحة إنقاذ 5 أشخاص إثر حريق في مبنى، مشيراً عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"إلى عدم وقوع إصابات.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان عدة مناطق إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.