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الدفاع المدني بالعقيق ينقذ شخصاً احتجز في سيل داخل مركبة

الدفاع المدني
أرشيفية
أ أ
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أعلن الدفاع المدني بالعقيق إنقاذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحقه لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع "المرور".اضافة اعلان

إنقاذ 4 أشخاص بعسير:

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بعسير إنقاذ (4) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة.
وأضاف "مدني عسير" أن تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع  المرور.

إنقاذ 5 أشخاص إثر حريق في مبنى:

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بالباحة إنقاذ 5 أشخاص إثر حريق في مبنى، مشيراً عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"إلى عدم وقوع إصابات.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان عدة مناطق إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

توقعات الأرصاد:

وقبل ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.

 

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