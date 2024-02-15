تساقط كثيف للثلوج.. مرتفعات تبوك تكتسي باللون الأبيض (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط كثيف للبرد والثلوج على مرتفعات تبوك، حيث اكتست باللون الأبيض، وسط توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد والثلوج على عدة مناطق.





تساقط الثلوج على تبوك





جنوب

الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ

15 فبراير 2024م

من | عبدالهادي البدراني

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. pic.twitter.com/mHp1PDVeCw 📍بردية طريق الحرةجنوب #تبوك الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ15 فبراير 2024ممن | عبدالهادي البدراني February 15, 2024

وأظهر مقطع فيديو أجواء تبوك، حيث اكتست المرتفعات باللون الأبيض، كما يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق، جعلها الله أمطار خير وبركة.



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.