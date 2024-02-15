تساقط كثيف للثلوج.. مرتفعات تبوك تكتسي باللون الأبيض (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط كثيف للبرد والثلوج على مرتفعات تبوك، حيث اكتست باللون الأبيض، وسط توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد والثلوج على عدة مناطق.
تساقط الثلوج على تبوكوأظهر مقطع فيديو أجواء تبوك، حيث اكتست المرتفعات باللون الأبيض، كما يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق، جعلها الله أمطار خير وبركة.
📍بردية طريق الحرة— طقس (@tqqs) February 15, 2024
جنوب #تبوك
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
من | عبدالهادي البدراني
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وتوقع المركز الوطني
للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء
من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على
مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
توقعات حالة الطقس
في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.