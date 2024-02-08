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الثلوج وصلت لمتر ونصف في تبوك.. باحث يكشف تفاصيل مثيرة

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عبدالله العمراني
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قال الباحث في التاريخ عبد الله العمراني إن تساقط الثلوج في مدينة تبوك ظاهرة قديمة تعرضت لها في عام 1945 وتكبدت بخسائر مادية وضحايا بشرية.
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الثلوج ترتفع لمترين في تبوك:


وأوضح العمراني، عبر "برنامج اليوم" أن تساقط الثلوج على مدينة تبوك ظاهرة قديمة تعرضت لها منذ مئات السنوات.

وأضاف العمراني، أن صحيفة "أم القرى" نشرت بتاريخ 23 فبراير 1945م خبرًا مفاده، أن أمير مركز علقان وأمير مركز أبي الحنشان، أبرقا للمقام السامي تعرضهما لعاصفة ثلجية، تسببت في خسائر مادية وضحايا بشرية.

كما أشار خلال حديثه ، أنه بحسب الوثيقة وصل تراكم الثلج في بعض المناطق إلى متر أو متر ونصف، وهذا هو أقدم خبر يوثق تعرض شمال المملكة لتساقط الثلوج.

أمطار ثلجية على القريات:


وفي سياق مواز تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثق تساقط وهطول الأمطار الثلجية على القريات في منطقة تبوك.

كما وثق مقطع فيديو آخر تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات تبوك، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض من كثافة الثلوج مع تدني شديد في درجات الحرارة.

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