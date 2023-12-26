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جامعة الملك سعود تفوز بالمركز الأول في التصنيف العربي للجامعات

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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فازت جامعة الملك سعود بالمركز الأول في مؤشر الأداء الرئيس في التصنيف العربي للجامعات بالدول العربية.

إعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات 2023اضافة اعلان
 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته جامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي حول إعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات 2023 ، بصفتها رئيس مجلس إدارة لجنة التصنيف العربي للجامعات بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
 وأكدت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أهمية الحدث العلمي بإعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات، الذي يرعى الرؤية العربية، ويسهم في تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينه من قيادة التطور العربي، وبناء القدرات التنافسية للجامعات العربية.

208 جامعة تقدمت للتقييم
 وأوضحت أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعات، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لـ16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.


عدد الجامعات المشاركة من كل دولة
مصر 28.
العراق 19.
الأردن 18.
اليمن 10.
فلسطين – ليبيا 8.
المملكة 7.
تونس 4.
سوريا 3.
الإمارات – المغرب – لبنان 2.
البحرين – الجزائر – الصومال – الكويت 1.

أفضل الجامعات العربية في التصنيف
وشمل التصنيف أفضل 25 جامعات في التصنيف، حيث تصدرت جامعة الملك سعود بالمملكة، التصنيف العربي:
1- الملك سعود – المملكة.
2- القاهرة – مصر.
3 – الإمارات العربية المتحدة – الإمارات.
4 – عين شمس – مصر.
5 – المنصورة – مصر.
6 – الشارقة – الإمارات.
7 – الملك خالد – المملكة.
8 – صفاقس – تونس.
9 – الإسكندرية – مصر.
10 – الزقازيق – مصر.
11 – الطائف – المملكة.
12 – تونس المنار – تونس.
13 – المنستير – تونس.
14 – العلوم والتكنولوجيا الأردنية – الأردن.
15 – الكويت – الكويت.
16 – جازان – السعودية.
17 – طنطا – مصر.
18 – كفر الشيخ – مصر.
19 – المنوفية – مصر.
20 – بنها – مصر.

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