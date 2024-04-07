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ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية

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جانب من اللقاء
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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.اضافة اعلان

تفاصيل لقاء ولي العهد ورئيس وزراء باكستان:

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.
فيما حضر الاستقبال من الجانب الباكستاني معالي وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ومعالي وزير الدفاع خواجة محمد آصف ، ومعالي وزير المالية محمد أورنجزيب ، ومعالي وزير الإعلام عطا الله ترار، ورئيس وزراء البنجاب السيدة مريم نواز شريف ، ونجل دولة رئيس الوزراء حمزة شريف، ونجل دولة رئيس الوزراء سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.

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