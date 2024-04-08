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عاجل.. مباغتة من رجال الأمن.. مداهمة مفاجئة لعمالة بحي السلي في الرياض يقومون بغش هذه السلعة

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المضبوطات
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نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو، يوثق مداهمة وزارة التجارة لاستراحة في حي السلي بالرياض.

مداهمة استراحة عمالة بالرياض:

وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو، فقد حولت عمالة آسيوية معملا لغش الأرز، إذ يقومون بتعبئته بطريقة رديئة في أكياس بعلامات شهيرة.اضافة اعلان
ويظهر مقطع الفيديو ضبط مليون ملصق لغلق العلامات المقلدة ، وألف قطعة بلاستيكية لإغلاق الأكياس.
كما أظهر أيضا  15 ألف كيس أرز مٌجهز للتعبئة ، إضافة إلى ماكينات خياطة لغلق الأكياس داخل الاستراحة.
ونقلت "الإخبارية" عن  محمد الشهري مدير إدارة الحملات الأمنية بوزارة التجارة أنه : بناءا على معلومات واردة وبعد الرصد والتحري تم ضبط استراحات يقومون فيها بإحضار رز رديء الجودة ويتم تعبأته في أكياس لأنواع شهيرة من الأرز على أيدي عمالة آسيوية .
وأوضح أن الوزارة تهيب المواطنين بشراء المواد الغذائية والسلع من أماكن موثوقة ،مؤكدة على استمرار الجوالات الرقابية لرصد أوكار الغش وحماية المستهلك منها.

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