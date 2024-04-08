عاجل.. مباغتة من رجال الأمن.. مداهمة مفاجئة لعمالة بحي السلي في الرياض يقومون بغش هذه السلعة

مداهمة استراحة عمالة بالرياض:



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للمزيد مع تقرير مراسل فيديو | مداهمة استراحة في حي السلي حولتها عمالة إلى معمل لغش "الأرز" في الرياضللمزيد مع تقرير مراسل #الإخبارية محمد العتيبي pic.twitter.com/IsqQZ26Xmz April 6, 2024

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو، يوثق مداهمة وزارة التجارة لاستراحة في حي السلي بالرياض.وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو، فقد حولت عمالة آسيوية معملا لغش الأرز، إذ يقومون بتعبئته بطريقة رديئة في أكياس بعلامات شهيرة.ويظهر مقطع الفيديو ضبط مليون ملصق لغلق العلامات المقلدة ، وألف قطعة بلاستيكية لإغلاق الأكياس.كما أظهر أيضا 15 ألف كيس أرز مٌجهز للتعبئة ، إضافة إلى ماكينات خياطة لغلق الأكياس داخل الاستراحة.ونقلت "الإخبارية" عن محمد الشهري مدير إدارة الحملات الأمنية بوزارة التجارة أنه : بناءا على معلومات واردة وبعد الرصد والتحري تم ضبط استراحات يقومون فيها بإحضار رز رديء الجودة ويتم تعبأته في أكياس لأنواع شهيرة من الأرز على أيدي عمالة آسيوية .وأوضح أن الوزارة تهيب المواطنين بشراء المواد الغذائية والسلع من أماكن موثوقة ،مؤكدة على استمرار الجوالات الرقابية لرصد أوكار الغش وحماية المستهلك منها.