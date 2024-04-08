عاجل.. مباغتة من رجال الأمن.. مداهمة مفاجئة لعمالة بحي السلي في الرياض يقومون بغش هذه السلعة

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نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو، يوثق مداهمة وزارة التجارة لاستراحة في حي السلي بالرياض.
مداهمة استراحة عمالة بالرياض:وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو، فقد حولت عمالة آسيوية معملا لغش الأرز، إذ يقومون بتعبئته بطريقة رديئة في أكياس بعلامات شهيرة.
ويظهر مقطع الفيديو ضبط مليون ملصق لغلق العلامات المقلدة ، وألف قطعة بلاستيكية لإغلاق الأكياس.
كما أظهر أيضا 15 ألف كيس أرز مٌجهز للتعبئة ، إضافة إلى ماكينات خياطة لغلق الأكياس داخل الاستراحة.
ونقلت "الإخبارية" عن محمد الشهري مدير إدارة الحملات الأمنية بوزارة التجارة أنه : بناءا على معلومات واردة وبعد الرصد والتحري تم ضبط استراحات يقومون فيها بإحضار رز رديء الجودة ويتم تعبأته في أكياس لأنواع شهيرة من الأرز على أيدي عمالة آسيوية .
وأوضح أن الوزارة تهيب المواطنين بشراء المواد الغذائية والسلع من أماكن موثوقة ،مؤكدة على استمرار الجوالات الرقابية لرصد أوكار الغش وحماية المستهلك منها.
فيديو | مداهمة استراحة في حي السلي حولتها عمالة إلى معمل لغش "الأرز" في الرياض— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2024
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