الأمن البيئي يحدد عقوبة صيد النمر العربي

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حددت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، عقوبة صيد النمر العربي المهدد بالانقراض.



عقوبة صيد النمر العربي



وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها في منصة إكس "إن تكاثر النمر العربي في بيئتنا خطوة لتحقيق التوازن البيئي ودورنا المحافظة عليه من الانقراض.. عقوبة صيده : 400 ألف ريال". اضافة اعلان



كانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد أعلنت اليوم، عن ولادة سبعة من صغار النمر العربي خلال العام الحالي، في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.





تضاعف أعداد النمور



وولدت الهراميس (وهو الاسم المطلق لصغار النمر العربي ومفرده هرماس) وذلك في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بمحافظة الطائف، خلال الأشهر الخمسة الماضية، ليصل العدد الكلي فيه من النمور العربية إلى 27 نمراً، ليتضاعف بذلك عدد هذه النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020.

