تحذير مهم من "المرور" أثناء القيادة تجنبا للحوادث

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نصحت إدارة المرور بالتقليل من السرعة قدر الإمكان أثناء القيادة وذلك لتجنب الحوادث.
السرعة العالية:
وأوضحت أن السُّرعة العالية قد تفقد السائق السيطرة على المركبة أثناء القيادة.
السُّرعة العالية تفقدك السيطرة على المركبة أثناء القيادة.— المرور السعودي (@eMoroor) October 25, 2023
الالتزام بالحزام:في وقت سابق، نصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .
وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:
1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها
حمولة زائدة:في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.
السرعة الزائدةوتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.
وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.
#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/83Z6vIjIAI