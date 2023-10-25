تحذير مهم من "المرور" أثناء القيادة تجنبا للحوادث

الالتزام بالحزام:



حمولة زائدة:



السرعة الزائدة



السُّرعة العالية تفقدك السيطرة على المركبة أثناء القيادة.في وقت سابق، نصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرهافي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.