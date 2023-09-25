الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

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متحدث التحالف
أ أ
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نعى تحالف دعم الشرعية في اليمن استشهاد ضابط وضابط صف من قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة صباح اليوم.اضافة اعلان


تحالف دعم الشرعية:


وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة صباح اليوم الاثنين (10 ربيع الأول 1445هـ ).

وأضاف"المالكي" في تصريح له اليوم : وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


قيادة القوات المشتركة:


وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية.

وأكد أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل، وتؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

مملكة البحرين:

في سياق متصل، نعت مملكة البحرين، عددًا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وذلك بعد تعرضهم لعمل إرهابي غادر؛ على يد جماعة الحوثي الإرهابية، عبر إرسال طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة، بالحد الجنوبي على أرض المملكة، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

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