إنذار باللون الأحمر على عسير .. "الوطني للأرصاد" يكشف التفاصيل

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا "باللون الأحمر" يشمل منطقة عسير والمجاردة وبارق ورجال ألمع.





أمطار غزيرة:



اضافة اعلان

سحب ركامية على عسير وجازان



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد تلك المناطق أمطار غزيرة ورياح شديد السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.ومن بين التأثيرات المصاحبة أيضا "تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية".وأضاف المركز أن بداية الإنذار سيكون غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة على أن يستمر حتى العاشرة مساء.في سياق متصل، حذر خبراء الأرصاد من فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.وحسب "طقس العرب"، فإن آخر صور الأقمار الاصطناعية تُظهر بدء تأثر أجزاء من مرتفعات جازان وعسير بتطور لسحب ركامية رعدية في مقدمة أحوال جوية غير مستقرة ستشهدها المنطقة.وتوقع الخبراء أن تتدفق نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة خلال الساعات القادمة برياح رطبة تعمل على تزايد نشاط السحب الماطرة.وتتسع رقعة السحب وتزايد غزارتها، على أن تتركز بشكل أساسي على مرتفعات جازان وعسير، وقد تمتد لتشمل أجزاء من الباحة وربما منطقة مكة المكرمة.ويتوقع أن تكون المطار غزيرة على مرتفعات جازان وعسير، تترافق بحدوث العواصف الرعدية وربما تساقط لزخات من البَرَد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة.وأوضحت أنه يتعين أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.https://twitter.com/NCMKSA/status/1706374180688605625