الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار باللون الأحمر على عسير .. "الوطني للأرصاد" يكشف التفاصيل

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
الأرصاد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا "باللون الأحمر" يشمل منطقة عسير والمجاردة وبارق ورجال ألمع.

أمطار غزيرة:

اضافة اعلان
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد تلك المناطق أمطار غزيرة ورياح شديد السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

ومن بين التأثيرات المصاحبة أيضا "تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية".

وأضاف المركز أن بداية الإنذار سيكون غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة على أن يستمر حتى العاشرة مساء.

سحب ركامية على عسير وجازان

في سياق متصل، حذر خبراء الأرصاد من فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وحسب "طقس العرب"، فإن آخر صور الأقمار الاصطناعية تُظهر بدء تأثر أجزاء من مرتفعات جازان وعسير بتطور لسحب ركامية رعدية في مقدمة أحوال جوية غير مستقرة ستشهدها المنطقة.

وتوقع الخبراء أن تتدفق نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة خلال الساعات القادمة برياح رطبة تعمل على تزايد نشاط السحب الماطرة.

 وتتسع رقعة السحب وتزايد غزارتها، على أن تتركز بشكل أساسي على مرتفعات جازان وعسير، وقد تمتد لتشمل أجزاء من الباحة وربما منطقة مكة المكرمة.
ويتوقع أن تكون المطار غزيرة على مرتفعات جازان وعسير، تترافق بحدوث العواصف الرعدية وربما تساقط لزخات من البَرَد.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنه يتعين أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



https://twitter.com/NCMKSA/status/1706374180688605625

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-25 at 10.51.36 PM
10:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

مشاة الرياض
9:38 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مشاة الرياض يقطعون ٩٣ كلم مشيا في يوم الوطن

القات المخدر - جازان - المخدرات
9:24 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة

منصبة قوى
8:51 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تأشيرات مهنية فورية .. 8 خدمات تقدمها منصة "قوى"

اقرأ أيضا

أهم 10.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتحذير الأرصاد

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

مذكرة تفاهم لاستعراض بطاقة عضوية المحامين عبر تطبيق "توكلنا"

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا لدى المملكة

توضيح مهم من "بلدي" قبل تجديد الرخصة التجارية للمنشآت

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440 9:58 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ "جازان".. والأرصاد تكشف ما تتعرض له المنطقة

image 1:55 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

إنذار أحمر من الأرصاد على محافظات مكة حتى الـ 10 مساءً

أمطار الطقس 3:58 م السبت، 02 سبتمبر 2023

مشهد مذهل لأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة

images 7:03 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

تعليق الدراسة الحضورية غدا في جازان وتحويلها إلى منصة مدرستي

اقرأ أيضا

2023-09-25_17-57-45
5:40 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 3 مواطنين في تربة لرفعهم لافتة تتضمن نعرات قبلية

امطار المدينة
5:01 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الساعات القادمة.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أخبار السعودية
4:32 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. محطة نووية ومصنع سيارات كهربائية وإعفاء ضريبي

IMG-20220614-WA0001-390x220
4:20 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

يربط عسير بمكة.. تكثيف العمل بطريق "الخرمة- رنية- بيشة"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-09-25 at 10.51.36 PM
10:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

كنيسة
10:31 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

فضيحة تهز إسبانيا.. قس يُخدر نساء ويعتدي عليهن

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:57 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار باللون الأحمر على عسير .. "الوطني للأرصاد" يكشف التفاصيل

القات المخدر - جازان - المخدرات
9:24 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة

أهم 10
8:49 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أهم 10.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتحذير الأرصاد

مكافحة الفساد
8:06 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية