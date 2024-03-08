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تقلبات جوية.. شاهد قوة الأمطار والسيول في الربع الخالي

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سيول الربع الخالي
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استمرار للتقلبات الجوية على المملكة وسلطنة عمان والإمارات، تساقطت أمطار غزيرة اليوم أدت لجريان السيول بقوة في منطقة الربع الخالي.اضافة اعلان

سيول جارية وأمطار غزيرة في الربع الخالي

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة بالربع الخالي على الحدود السعودية العمانية.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
يأتي هذا في وقت توقعت فيه هيئات الأرصاد بسلطنة عُمان والإمارات، هطول كميات هائلة وغير مُعتادة من الأمطار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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