طقس الرياض.. شاهد قوة بردية الوسيطاء جنوب الافلاج

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استمرار
للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت اليوم الجمعة بردية
قوية بالوسيطاء جنوب الافلاج، بالتزامن مع أمطار غزيرة اليوم أدت لجريان السيول
بمنطقة الرياض.
بردية
قوي بالوسيطاء جنوب الافلاج في الرياضوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت بردية الوسيطاء، مع
جريان السيول بالأفلاج نتيجة تساقط أمطار غزيرة وسط تقلبات جوية.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
📍بردية الوسيطاء جنوب #الافلاج— طقس (@tqqs) March 8, 2024
الجمعة ٢٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ
8 مارس 2024م
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