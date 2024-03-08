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طقس الرياض.. شاهد قوة بردية الوسيطاء جنوب الافلاج

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تساقط حبات البرد
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استمرار للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت اليوم الجمعة بردية قوية بالوسيطاء جنوب الافلاج، بالتزامن مع أمطار غزيرة اليوم أدت لجريان السيول بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

بردية قوي بالوسيطاء جنوب الافلاج في الرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت بردية الوسيطاء، مع جريان السيول بالأفلاج نتيجة تساقط أمطار غزيرة وسط تقلبات جوية.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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