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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة الرياض تضيف خدمة جديدة عبر تطبيق "مدينتي"

أمانة الرياض
أمانة الرياض
أ أ
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أضافت أمانة منطقة الرياض خدمة رش المبيدات الحشرية داخل المنزل إلى تطبيق "مدينتي" حصريًا، لتكون ضمن الخدمات المؤتمتة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

الصحة البيئية

 

يأتي ذلك امتدادًا لجهودها في الصحة البيئية، ودعمًا لركيزتها نحو التحول الرقمي، وإيجاد بنية تحتية متطورة ذكية.

 وأوضحت الأمانة أنه يمكن للمستفيدين الحصول على خدمة رش المبيدات داخل المنزل حصرياً عبر تطبيق مدينتي بخطوات سهلة ميسرة للحفاظ على الصحة الوقائية للسكان، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

خدمات الأمانة الإلكترونية



 ويتيح تطبيق مدينتي الاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية كتقديم طلب خدمة ومتابعته، فيما يوفر دليل الاستخدام الشرح الكامل للخطوات لتسهيل رحلة المستفيدين.

 كما يمكّن التطبيق الوصول إلى الخدمات الرئيسية للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات، وحجز المواعيد.

خدمات التتبع



وأيضا تم تخصيص خدمات تَتَبُع أعمال نقل النفايات، ورفع البلاغات باستخدام الوسائط المتعددة، كذلك الاستعلام عن الطلبات السابقة.

 يذكر أن أمانة منطقة الرياض، أطلقت مؤخرًا عدة مبادرات في إطار التمكين الرقمي لأعمالها؛ تعزيزًا لتنافسية المدينة دوليًا، لرياض صحية بخدمات مؤتمتة.
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