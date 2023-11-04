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"يساعد الطالب في الانتقال لصف دراسي أعلى" .. 4 خطوات لترشيح الطلاب لنظام التسريع

تعليم الطائف
تعليم الطائف
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دعا مديرو ومديرات المدارس لترشيح الطلاب والطالبات لنظام التسريع وفق إجراءات الترشيح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 23/4/1445.

إجراءات الترشجاضافة اعلان


1- ترشح الطلاب والطالبات من الصفوف المستهدفة الرابع والأول المتوسط

2- يتم إرسال الأسماء وفق الاستمارة المرفقة في رمز الاستجابة السريع

3- يكون الترشيح للطلاب والطالبات الحاصلين على معدل 100/100 وفق نتائج الاختبارات.

4- إرفاق صورة من شهادة الطالب أو الطالبة وإرفاق صورة من إقرار موافقة الطالب.

نظام التسريع التعليمي


ويساعد نظام التسريع التعليمي الموهوبين على اختزال سنواتهم العمرية لاستثمار قدراتهم مبكرًا، ويحق للطالب التسريع مرتبن خلال سُلّمه التعليمي كل مرة سنة.

في وقت سابق، أوضح المستشار والخبير التربوي د.عبدالله بن عبدالعزيز العفيص، أن نظام التسريع، هو نظام يسمح للطالب الذي يبدي تفوقًا عاليًا بالتقدم في السلم التعليمي وفق شروط محددة، وهو هنا بمعنى الترفيع من صف إلى صف أعلى.

كما يعـدّ النظام أحد الأساليب التربوية الهادفة إلى إعداد كفاءات علمية من المتميزين لخدمة وطنهم في وقت مبكر، ويراعي الفروق الفردية، ويعطي فرصة للمتفوقين في التقدم في المستوى التعليمي، استناداً لما يمتلكونه من قدرات التعلم والاستيعاب التي تفوق أقرانهم.

ويسمح نظام التسريع، للطالب الموهوب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته وذلك بتمكينه من إتمام المناهج الدراسية المقررة في مدة زمنية أقصر من المعتاد.

* شروط تسريع الطلاب:

- لتسريع الطلاب عدة شروط لابد من توافرها في الطالب وهي كالتالي:
1 – موافقة ولي أمر الطالب.
2 – اجتياز المقابلة الشخصية.
3 – اجتياز الاختبار التحصيلي.
4 – أن يكون الطالب أعلى من 3% وفق مقياس الموهبة.
5 – إتقان جميع المهارات مع الحصول على 98% معدل عام و97% في كل مادة.
* الصفوف المستهدفة لعملية تسريع الطلاب:
1 – الرابع الابتدائي.
2 – الأول المتوسط.
3 – الأول الثانوي.

ملحوظة: يسمح للطالب بالحصول على فرصة الترشيح لمرتين كحد أقصى.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، أجرت وزارة التعليم اختبارات نظام التسريع للطلاب والطالبات المرشحين من الموهوبين والموهوبات.

الجدير بالذكر أن وزارة والتعليم أقرت نظام التسريع الذي يعطي الطالب الذي استوفى كامل شروط النظام ويبدي تفوقًا غير عادي بين أقرانه الحق في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد من الصف الذي يدرس فيه.


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