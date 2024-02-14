أفسد الخطة وأحبط التهريب.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لتجار السموم بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر



إحباط ترويج 2.3 كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة



القبض على مواطن لترويجه نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

