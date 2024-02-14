أفسد الخطة وأحبط التهريب.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لتجار السموم بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط
مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدرففي
منطقة الرياض، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة
الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط
ترويج 2.3 كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة وفي
المنطقة الشرقية، قبضت المديرية العامة
لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية لترويجهما 2.3كيلوجرام من مادة
الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
القبض
على مواطن لترويجه نبات القات المخدروفي
جازان، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، على مواطن لترويجه نبات القات
المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.