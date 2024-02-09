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الإطاحة بمواطنين متلبسين بهذه الجريمة المشينة في طريف

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مكافحة المخدرات
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها قبضت على مواطنين في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.اضافة اعلان

القبض على شخصين متلبسين بهذه الجريمة المشينة

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي الشرقية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ، لترويجهما 7.7 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 44 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وفي منطقة جازان قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالفين هربوا كميات من نبات القات المخدر

وفي منطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأكدت أن ذلك يأتي استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.




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