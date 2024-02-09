الإطاحة بمواطنين متلبسين بهذه الجريمة المشينة في طريف

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها قبضت على مواطنين في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.





القبض على شخصين متلبسين بهذه الجريمة المشينة



إحباط تهريب 44 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط مخالفين هربوا كميات من نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.وفي الشرقية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ، لترويجهما 7.7 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وفي منطقة جازان قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدروأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وفي منطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وأكدت أن ذلك يأتي استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.