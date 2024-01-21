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تبدأ الأحد القادم.. إجازة مطولة لجميع الطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية

طلاب المدارس
أرشيفية
أ أ
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ينتظر الطلاب والطالبات وكافة الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس ومكاتب التعليم في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة يوم الأحد القادم، للحصول على إجازة نهاية الأسبوع المطولة.اضافة اعلان

إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث

وتعتبر هذه الإجازة هي الثالثة في العام الدراسي الحالي، حيث شهد الفصل الدراسي الأول إجازة مطولة، و الفصل الدراسي الثاني إجازتين مطولتين، فيما يشهد الفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة واحدة.

إجازات الفصل الثاني

يشهد الفصل الدراسي الثاني 4 إجازات متنوعة، تتمثل في إجازتين مطولتين وإجازة منتصف الفصل الدراسي، إضافة الى إجازة يوم التأسيس مع بداية إجازة الفصل الدراسي، وتشمل الإجازة الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس ومكاتب التعليم .
وكانت الإجازات في الفصل الدراسي الثاني بدأت بالإجازة المطولة الأولى يوم الأحد الموافق 4/6/1445هـ وبعدها بـ 20 يوماً كانت إجازة منتصف الفصل الدراسي لمدة أسبوع بتاريخ 22/6/1445هـ ، ويوم الأحد القادم تكون الإجازة المطولة الثانية بتاريخ 16/7/1445هـ ، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني تكون إجازة يوم التأسيس يوم الخميس مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني.

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