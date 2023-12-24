القبض على مواطن ظهر في حادثة مشاجرة واعتداء بأحد الأماكن العامة

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ضبطت شرطة منطقة تبوك مواطنا ظهر في محتوى مرئي في حادثة مشاجرة واعتداء في أحد الأماكن العامة.





إحالة المتهم إلى النيابة العامة: اضافة اعلان



فيديو لشخص يصفع امرأة على وجهها:



شرطة منطقة تبوك تضبط شخصًا ظهر في محتوى مرئي في حادثة مشاجرة واعتداء بمكان عام. pic.twitter.com/wzq3i10HFs December 23, 2023

وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.في وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها باشرت حادثة مشاجرة واعتداء في مكان عام وحددت هويات أطراف المشاجرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .وقال المتحدث باسم شرطة القصيم إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء في أحد الأماكن العامة فقد باشرت الجهات الأمنية الحادث في حينه وتم تحديد أطرافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.وكان فيديو متداول عبر مواقع التواصل وثق مشاجرة في مكان عام حيث قام أحد الأشخاص بصفع امرأة على وجهها، وطالب المغردون بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للجهات المختصة.