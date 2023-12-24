الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على مواطن ظهر في حادثة مشاجرة واعتداء بأحد الأماكن العامة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الشرطة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ضبطت شرطة منطقة تبوك مواطنا ظهر في محتوى مرئي في حادثة مشاجرة واعتداء في أحد الأماكن العامة.

إحالة المتهم إلى النيابة العامة:اضافة اعلان


وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

في وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها باشرت حادثة مشاجرة واعتداء في مكان عام وحددت هويات أطراف المشاجرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .
 

فيديو لشخص يصفع امرأة على وجهها:


وقال المتحدث باسم شرطة القصيم إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء في أحد الأماكن العامة فقد باشرت الجهات الأمنية الحادث في حينه وتم تحديد أطرافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وكان فيديو متداول عبر مواقع التواصل وثق مشاجرة في مكان عام حيث قام أحد الأشخاص بصفع امرأة على وجهها، وطالب المغردون بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للجهات المختصة.




اقرأ أيضا

عاجل.. سكني: يمكن للأرامل الاستفادة من الدعم السكني بشرط

في الرياض ومكة وجازان.. ضربات موجعة ضد مروجي ومهربي المخدرات

توضيح عاجل من منصة مساند بشأن أجر العمالة المنزلية

بتكلفة مليار ريال.. أمانة تبوك ترفع "جودة الحياة "بـ 34 مشروعاً واعداً للمنطقة

هل بطاقة المتقاعد تشمل المدنيين والعسكريين؟ التأمينات توضح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حطب محلى - مخالف - القوات الخاصة لأمن الطرق - الامن البيئي 9:06 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

الإطاحة بـ"مقيم" لترويجه مادة الشبو المخدر في تبوك

وزارة النقل 11:08 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. "النقل" تكشف عن 5 اشتراطات مهمة في لائحة حقوق والتزامات الركاب

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 3:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عمليات احتيال مالي تجاوزت 22 مليون ريال.. وتحرك عاجل من شرطة المدينة المنورة

وزارة التعليم السعودية 1:44 م السبت، 25 نوفمبر 2023

غدا الأحد .. بدء التوقيت الشتوي في مدارس عدد من مناطق المملكة

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
7:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة آخر بالرصاص.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمنطقة الشرقية

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أغرق ابنتيه في حوض غسالة.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
5:26 م السبت، 23 ديسمبر 2023

الإطاحة بمروجي السموم في الجوف وعسير .. وإحباط خطط توزيعها

ا
5:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حملة مفاجئة على العمالة الأجنبية في الأحساء.. وهذا ما تم ضبطه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
7:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة آخر بالرصاص.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمنطقة الشرقية

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أغرق ابنتيه في حوض غسالة.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

حساب المواطن
5:47 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حساب المواطن يوضح موقف المبالغ المرتجعة من الدعم

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
5:26 م السبت، 23 ديسمبر 2023

الإطاحة بمروجي السموم في الجوف وعسير .. وإحباط خطط توزيعها

الطيران المدني الكويت
5:25 م السبت، 23 ديسمبر 2023

طيور تتسبب في توقف الرحلات بمطار الكويت الدولي

ا
5:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حملة مفاجئة على العمالة الأجنبية في الأحساء.. وهذا ما تم ضبطه