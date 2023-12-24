تعرف على غرامة سير المركبات فوق الغطاء النباتي

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كشفت وزارة البيئة المياه والزراعة، عن عقوبة سير المركبات في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية المحددة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. اضافة اعلان





غرامة سير المركبات فوق الغطاء النباتي



التنزه في المحميات



واحة سياحية



تنمية مواقع الغطاء النباتي



إذ تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، منوهة إلى أن عبور المركبات فوق الغطاء النباتي له أضرار، منها موت النباتات، وتأثيرات سلبية على الموائل الطبيعية، وانخفاض إنتاجية التربة وتدهورها، وفقًا لصحيفة "الوطن".أوضحت الوزارة أن التنزه في المحميات مسموح بعدة شروط:- استخدام خيم المبيت الشخصية.- وإشعال النار على موقد.- ويمنع دخول المركبات إلى الفياض.- والالتزام بالمسارات المحددة «الجادة».- كما يمنع الصيد، وقطع الأشجار والاحتطاب، والمساس بالممتلكات العامة.- مبينة أن منطقة النفود الكبير يسمـح فيها بالتخييـم بعـد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئـة وفـق الشروط والأحكام.يهدف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي إلى العمل مع العديد من الجهات، لتصبح المحميات واحة سياحية جذابة للزوار من جميع أنحاء المملكة.حيث يجري التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستعادة التنوع الأحيائي عبر توفير الحماية اللازمة، ومع هيئة السياحة لفتح مجال الزيارات للمواقع، وإمكانية تأهيلها لتصبح أكثر جاذبية للاستثمار السياحي، ومتابعة الأعمال فيها بشكل دوري، لتطويرها والوفاء باحتياجاتها.ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.بالإضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، للوصول إلى رؤية المركز، وهي خلق غطاء نباتي مزدهر ومتنوع، يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في جودة الحياة.